В Косово в изнасиловании школьницы подозревают учителя и копа

Девушку изнасиловал учитель, но когда она обратилась в полицию, следователь также неоднократно ее насиловал. Затем ее принудили сделать аборт.

В Косово учителя и полисмена обвинили в изнасиловании школьницы УНН

В систематическом сексуальном насилии против 16-летней школьницы в Косово обвиняются шесть человек, среди которых учитель и полицейский. Об этом сообщает ВВС в четверг, 31 октября.

Ранее косовская полиция сообщила об аресте учителя, полицейского и гинеколога, которым сначала выдвинули подозрение в незаконном аборте.

Сейчас задержанные получили новое подозрение - "в совершении преступлений сексуального насилия, злоупотребления своим положением... и побуждении к незаконной беременности".

Согласно отчету правозащитной организации, девушка впервые была изнасилована в 2017 году ее учителем. Ей тогда было 16 лет.

По словам школьницы, когда она сообщила об этом случае в полицию, ее неоднократно насиловал сотрудник, назначенный для расследования этого дела. Когда девушка забеременела, ее заставили сделать аборт. Учитель и полицейский опровергают обвинения.

Этот случай потряс Косово, вызвав массовые демонстрации за права женщин.

Напомним, что ранее в Одессе пенсионер получил срок за изнасилование 13-летней девочки. Пьяный мужчина среди белого дня затащил несовершеннолетнюю жертву в киоск и совершил действия сексуального характера.

Также сообщалось, что в Лисичанске задержали насильника 12-летней девочки. Злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное следствие.

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