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"Исламское государство" подтвердило смерть аль-Багдади

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Новым лидером боевиков "Исламского государства", по данным СМИ, стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.
У ИГИЛ появился новый лидер, пишут СМИ
У ИГИЛ появился новый лидер, пишут СМИ
Reuters (архивное фото)

Террористическая организация "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает в Twitter агентство AFP.

ВУ то же время, ВВС сообщает, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

По данным СМИ, его останки сбросили в море.

Позже СМИ сообщили, что у ИГИЛ уже появился новый главарь. Им якобы стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари.

 

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Теги: Сирия, Боевики, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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