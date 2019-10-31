В США официально запущена процедура импичмента Трампа

Принятая резолюция запускает официальное расследование, на основе результатов которого Трампа могут сместить.

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Палата представителей Конгресса США формально запустила процедуру импичмента президента Дональда Трампа, приняв пакет основных правил касаемо дальнейшего порядка действий государственных органов в этом вопросе, сообщает CBS News.

До сих пор в американском парламенте проходили лишь закрытые слушания, на основе которых решался вопрос о необходимости запуска процедуры импичмента. Сегодняшнее голосование эту процедуру запустило. В поддержку соответствующей резолюции высказались 232 члена Палаты представителей, 196 были против. Против проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.

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Теперь вместо закрытых интервью со свидетелями Конгресс перейдет к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.

Принятая резолюция предписывает парламентским комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому комитету продолжать расследование. Цель этих расследований – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями и подвергла импичменту (отстранению от должности) президента Дональда Трампа.

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Сам президент США Дональд Трамп уже успел назвать принятие этой резолюции крупнейшей охотой на ведьм в истории.

Напомним, одним из ключевых обвинений, на которых строится расследование против Трампа, является так называемое “украинское дело“. Американского президента подозревают в давлении на прошлую и новую украинскую власть с целью инициировать в Украине уголовное расследование против сына американского политика Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих выборах президента США. Началом “украинского дела“ стала информация о том, что Трамп давил на Зеленского во время их телефонного разговора в июле этого года.

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