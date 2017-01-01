В США запустили процедуру импичмента Трампа

Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование.

Палата представителей США приняла пакет основных правил касааемо процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает 31 октября AP

Это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента, инициированной Демократической партией.

В поддержку соответствующей резолюции высказались 232 члена Палаты представителей, 196 были против. Против проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.

Голосование установило следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента, поскольку законодатели переходят от недель закрытых интервью со свидетелями к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.

Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп называет принятие Палатой представителей резолюции относительно дальнейших шагов в рамках процедуры импичмента крупнейшей охотой на ведьм в истории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet