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В США запустили процедуру импичмента Трампа

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Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование.
Трамп уже прокомментировал резолюцию
Трамп уже прокомментировал резолюцию
Палата представителей США приняла пакет основных правил касааемо процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает 31 октября AP.
 
Это первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента, инициированной Демократической партией.
 
В поддержку соответствующей резолюции высказались 232 члена Палаты представителей, 196 были против. Против проголосовали все конгрессмены от Республиканской партии и двое демократов.
 
Голосование установило следующие шаги в расследовании относительно возможного импичмента, поскольку законодатели переходят от недель закрытых интервью со свидетелями к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.
 
Резолюция предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.
 
Президент США Дональд Трамп называет принятие Палатой представителей резолюции относительно дальнейших шагов в рамках процедуры импичмента крупнейшей охотой на ведьм в истории.
 
Напомним, Госдеп предоставит Конгрессу документы по Украине в рамках расследования по Трампу.
 
 

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Теги: США, Трамп, резолюция, Дональд Трамп, Госдеп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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