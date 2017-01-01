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В сети впервые появилось фото художника Banksy

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Несколько снимков с художником, личность которого до сих пор не известна, опубликуют в автобиографии его агента.
Лазаридес (на фото) сфотографировал Бэнкси в 1997 году, после чего на 11 лет стал его агентом
Лазаридес (на фото) сфотографировал Бэнкси в 1997 году, после чего на 11 лет стал его агентом

Фотограф Стив Лазаридес, который 11 лет работал агентом анонимного британского художника Бэнкси, опубликовал несколько его фотографий, сообщает CNN.

Фото сделаны со спины. Они появятся в автобиографической книге о нем, которая поступит в продажу в декабре 2019 года.

На "слитых" в сеть фотографиях видно, как мужчина наносит на кирпичные уличные стены изображения через трафарет, что стало изюминкой стиля Бэнкси.

На всех снимках лицо художника скрыли.

Отмечается, что Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году.

Ранее в сети появился ролик, на котором возможно запечатлен Бэнкси.

 

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Теги: художник, фото, фотография, Бэнкси, Banksy
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Источник: korrespondent.net

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