Найдены эсминец США и британская подлодка времен Второй мировой

Найден эсминец США, потопленный японцами в годы Второй мировой. А у берегов Мальты нашли затонувшую британскую подлодку.

Ученые из экспедиции судна RV Petrel заявили, что обнаружили обломки эсминца USS Johnston (DD-557), который затонул в сражении в заливе Лейте. Об этом сообщает Fox News.

Все, что осталось от крупного корабля - это груды металла. Эксперты смогли опознать в них эсминец лишь по косвенным признакам. Эсминец был обнаружен на глубине 6200 метров. Сражение в Лейте считается одной из крупнейших морских битв.

Несмотря на попытки, в том числе с использованием первых камикадзе, японцы не смогли уничтожить союзнические силы, расположенные возле Лейте. USS Johnston стал одним из главных героев битвы, поскольку вступил в бой с превосходящими силами противника и был потоплен. Из 327 человек, которые находились на борту, выжил только 141.

Ученые надеются, что это открытие "принесет ощущение завершенности семьям погибших во время этой битвы".

Также исследователи обнаружили затонувшую британскую подлодку HMS Urge, которая 27 апреля 1942 года отправилась с Мальты в направлении Александрии, но исчезла по пути. На ее борту было 32 члена экипажа и 12 пассажиров.

Как сообщает Reuters, субмарину обнаружили представители Университета Мальты, которые возобновили поиски по просьбе внука командира HMS Urge. При помощи сонара они зафиксировали изображение подлодки примерно в 3 км от побережья Мальты на глубине 130 метров.

Осмотр субмарины подтвердил версию о том, что она затонула в результате взрыва мины.

"Повреждение носовой части указывает на очень сильный взрыв. Корабль затонул очень быстро, без шансов выжить в результате этой трагедии. Не считая носовой части, затонувшее судно находится в отличном состоянии. Оно лежит на морском дне очень гордо - в направлении Александрии, куда ему и было приказано направляться", - цитирует агентство профессора Тимми Гамбина, который возглавлял поисковую миссию.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что найденные обломки - это HMS Urge.

Ранее сообщалось, что на дне море нашли первый авианосец, подбитый японским камикадзе. Авианосец был уничтожен в ходе спецоперации - первой успешной атаки пилота-камикадзе на корабль ВМС США во время Второй мировой войны.

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