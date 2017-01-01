ИГИЛ обещает отомстить США за убийство аль-Багдади

Один из представителей Исламского государства обратился к властям США с аудиосообщением.

Террористы группировки Исламское государство пообещали отомстить США за убийство своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, один из представителей ИГИЛ обратился к властям США с аудиосообщением. "Остерегайтесь мести (в отношении) своего народа и своих братьев и сестер по вере и вероотступников, исполняя волю командира верующих в его последнем звуковом послании и приближаясь к Богу кровью политеистов", - говорится в сообщении.

"Мы оплакиваем вашу смерть… предводитель правоверных", - сказал голос на записи.

Исламское государство также подтвердило смерть своего официального представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Ранее "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

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