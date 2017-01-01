Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ИГИЛ обещает отомстить США за убийство аль-Багдади

Комментариев: 0
Один из представителей Исламского государства обратился к властям США с аудиосообщением.
ИГИЛ планирует отомстить за смерть аль-Багдади
ИГИЛ планирует отомстить за смерть аль-Багдади

Террористы группировки Исламское государство пообещали отомстить США за убийство своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, один из представителей ИГИЛ обратился к властям США с аудиосообщением. "Остерегайтесь мести (в отношении) своего народа и своих братьев и сестер по вере и вероотступников, исполняя волю командира верующих в его последнем звуковом послании и приближаясь к Богу кровью политеистов", - говорится в сообщении.

"Мы оплакиваем вашу смерть… предводитель правоверных", - сказал голос на записи.

Исламское государство также подтвердило смерть своего официального представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Ранее "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. 

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, месть, убийство, ИГИЛ, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь