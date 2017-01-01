В Польше внесли Гандзюк в список 120 известных умерших людей

Имя Екатерины Гандзюк упоминается в специальном приложении, где говорится о том, кем она была и как погибла.

Накануне Дня всех святых, 1 ноября, который особенно почитаем в преимущественно католической Польше, одно из самых известных современных польских изданий Gazeta Wyborcza внесло украинскую активистку Екатерину Гандзюк в перечень 120-ти известных поляков и иностранцев, потерявших жизнь за последние 12 месяцев.

Имя Екатерины Гандзюк упоминается в специальном приложении, где говорится о том, кем она была и как погибла, передает Радио Свобода.

"Я знаю, что выгляжу плохо, но я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят сейчас в Украине справедливость и правосудие", - цитирует издание слова Екатерины Гандзюк, которые она записала в обращении с больничной койки.

Среди известных умерших личностей Gazeta Wyborcza упомянула также мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который умер 14 января после нападения на него мужчины на благотворительном концерте, иллюстратора и детского писателя Богдана Бутенко, советского диссидента Владимира Буковского, дизайнера и фотографа Карла Лагерфельда и других.

Напомним, напрошлой неделе стало известно, что СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

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