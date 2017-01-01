Через WhatsApp следили за официальными лицами 20 стран - СМИ

Несанкционированный доступ был получен к данным на мобильных устройствах представителей стран, которые считаются союзниками США.

Программное обеспечение, разработанное израильской фирмой NSO Group, применяли для осуществления через приложение WhatsApp слежки за официальными лицами не менее 20 стран. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания Facebook 29 октября в штате Калифорния подала судебный иск к NSO Group, обвинив ее в использовании WhatsApp для слежки. В иске утверждается, что NSO Group в период с апреля по май текущего года "использовала серверы WhatsApp в США и других странах для рассылки вредоносного ПО на 1400 мобильных телефонов и других устройств".

Данное ПО, как подчеркивают истцы, предназначено, частности, для получения доступа к сообщениям пользователей, информации о звонках и месторасположении. Как следует из искового заявления, сотрудники NSO Group сами применяли указанное ПО, а также предоставляли его заказчикам.

По словам источников агентства, с помощью ПО NSO Group был получен несанкционированный доступ, в том числе к информации, которую хранили на мобильных устройствах чиновники и военные. Как констатируется в материале, речь идет, в частности, о представителях стран, которые считаются союзниками Вашингтона. Полный список этих государств не приводится. Агентство также не уточняет, кто именно был заказчиком данных хакерских атак.

Согласно сведениям Reuters, среди владельцев устройств, на которые были совершены кибератаки, жители США, ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии. Агентство не располагает данными о том, осуществляла ли NSO Group слежку за чиновниками или военными именно в этих странах.

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