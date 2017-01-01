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Израиль заявил о запуске ракеты из Сектора Газы

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С территории сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета, сообщили израильские военные.
Запуск ракет (архивное фото)
Запуск ракет (архивное фото)
twitter.com/ChrisChannel4

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа. Об этом вечером в четверг, 31 октября, сообщила Армия обороны Израиля, в своем микроблоге Twitter.

"После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

Боевики из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.

Напомним, 5 октября Израиль заявил о запуске двух ракет из сектора Газа. Однако, отмечалось, что они не достигли цели.

Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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