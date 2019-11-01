На Филиппинах грузовик упал с обрыва, погибли 19 человек

Во время движения у грузовика заглох двигатель и отказали тормоза, из-за чего он упал в овраг.

Грузовик с людьми упал с обрыва pennews.net

На Филиппинах в результате падения грузовика в овраг погибли 19 человек, еще 21 человек получил травмы. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает CNN Philippines.

ДТП случилось в четверг, около 19:00 по местному времени.

По данным полиции, во время движения у грузовика выключился двигатель и отказали тормоза, в результате чего он упал в овраг.

Офицер полиции сообщил телеканалу, что в автомобиле находились жители провинции Кагаян, которые пострадали в результате тайфуна и получали гуманитарную помощь.

Напомним, несколькими неделями ранее президент Филиппин упал с мотоцикла и получил травмы.

Ранее в Перу автобус упал в пропасть, 23 человека погибли и еще 30 пострадали.

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