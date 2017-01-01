В Турции нашли один из древнейших в мире храмов

Возраст открытого археологами храмового комплекса превышает 11 тысяч лет. Его площадь составляет 80 квадратных метров.

В храме были размещены четыре стелы dirilispostasi.com

Уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет, был найден на востоке Турции, сообщает издание Аrkeolojik Нaber.

"Храм возрастом 11 300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардини. Он по структуре напоминает Хебеклитепе, старейших храмовый комплекс в мире", - сообщили археологи.

Храм был построен из небольших камней и обожженных глиняных плит.

В храме было размещено четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.

Как известно, храмовый комплекс Хебеклитепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Хебеклитепе прошлого года был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области нашли древнюю стеллу. Предварительно находку относят к периоду бронзы.

А в Египте открыли рекордное количество гробниц с мумиями. Среди находок - две мумии детей, что считается очень редким явлением.

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