В Турции нашли один из древнейших в мире храмов
Уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет, был найден на востоке Турции, сообщает издание Аrkeolojik Нaber.
"Храм возрастом 11 300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардини. Он по структуре напоминает Хебеклитепе, старейших храмовый комплекс в мире", - сообщили археологи.
Храм был построен из небольших камней и обожженных глиняных плит.
В храме было размещено четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.
Как известно, храмовый комплекс Хебеклитепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Хебеклитепе прошлого года был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области нашли древнюю стеллу. Предварительно находку относят к периоду бронзы.
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