Трамп намерен зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США

Президент США отметил, что "это был хороший телефонный звонок".

Трамп не собирается сотрудничать с демократами в расследовании по импичменту AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму своего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американскому народу.

Об этом он сообщил в интервью The Washington Examiner, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: "Моника Зеленски": Скандал о разговоре с Трампом высмеяли в мемах

“Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать“, - сказал Трамп.

Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента.

“Вы создаете ужасный прецедент для других президентов“, - заявил Трамп.

По его словам, все это расследование - “жульничество, обман“.

Читай также: Импичмент Трампа: Госдеп предоставит Конгрессу документы по Украине

“Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого“, - сказал президент США о предыдущих американских лидерах, в отношении которых была инициирована процедура импичмента.

Он также добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", - заявил Трамп.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщалось 29 октября, стали известны подробности показаний свидетеля разговора Трампа с Зеленским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram