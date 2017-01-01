Британец наладил бизнес по продаже чистого воздуха

Воздух в своей местности мужчина собирает в баночки и продает более чем по 100 долларов за штуку.

Сообразительный житель Великобритании Дорсет Лео Де Вотс с друзьями наладил продажу чистого кислорода, потому что свежий воздух в мире уже не норма, а товар, который продается. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает ТСН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 9 из 10 людей на планете дышат ядом.

"Сегодня ветер дует с моря. Морской бриз будет нотой сердца. Воздух на пути сюда прошел сквозь леса – а это сильный фильтр. Я лежал себе на диване, по телеку как раз показывали, что людям в мире не хватает свежего воздуха. Я подумал, как мне повезло родиться здесь! А потом дошло: этим же можно делиться", – рассказал бизнесмен.

По его словам, на этой идее он уже заработал 35 тысяч долларов и планирует стать миллионером.

Британец вместе с друзьями основал "воздушную ферму" – эко-жилье. Теперь "раскручивают" свой товар в сети. Бизнесмен признается, что оборудование для измерения чистоты воздуха не использует – использует погоду. Если на улице хорошая погода, то можно идти "собирать" воздух в баночки. Цена каждого глотка – 100 долларов. Клиенты британца – преимущественно состоятельные люди из Пекина. Китай, Индия, Тайланд – самые грязные страны мира.

Тем временем, по данным ученых, на Земле не осталось мест с чистым воздухом. В горном воздухе Пиреней практически такое же содержание микропластика, как в Париже.

Ранее ученые доказали, что грязный воздух вреднее сигарет. Также сообщалось, что загрязнение воздуха убивает семь миллионов человек в год.

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