Трамп собирается прочитать стенограмму разговора с Зеленским в прямом эфире

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его разговор с Зеленским был "хорошим", и добавил, что хочет зачитать его расшифровку гражданам США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается зачитать стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским американским гражданам. Об этом Трамп сообщил в интервью Washington Examiner в пятницу, 1 ноября.

По словам Трампа, разговор с Зеленским был "хорошим", поэтому он собирается сам зачитать стенограмму американскому народу. Он добавил, что, возможно, зачитает стенограмму в прямом эфире.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - заявил президент США.

Также глава Белого дома подчеркнул, что не собирается сотрудничать с представителями Демократической партии в расследовании в рамках дела по импичменту. Трамп назвал расследование демократов "мошенничеством" и "обманом".

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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