Ведущая случайно узнала о раке груди в эфире

Женщина транслировала съемку прохождения маммографии на своей странице в Сети и узнала о болезни.

Журналистка узнала о раке во время съемок facebook.com/kforalimeyer

Ведущая американского телеканала KFOR Али Мейер в прямом эфире случайно узнала о том, что у нее рак груди. Об этом женщина рассказала в прямом эфире на своей странице в Facebook.

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Когда 41-летняя журналистка пошла на первую в жизни процедуру маммографии, ее целью было привлечь внимание женщин к необходимости обследоваться. Во время прохождения процедуры Мейер снимала все на видео.

Когда процедура была завершена, неожиданно врач обнаружил у женщины рак. Когда ведущая узнала об этом, она расплакалась.

Мейер отметила, что такой поворот событий оказался тяжелым и шокирующим. Также после съемок материала женщине пришлось сообщить новость мужу и дочкам.

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Сообщается, что инцидент произошел ранее. За это время Майер пережила операцию и прошла курс лечения. Сейчас женщина здорова.

Ранее сообщалось, что семья Заворотнюк подтвердила наличие у нее болезни.

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