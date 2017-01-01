Ведущая случайно узнала о раке груди в эфире
Ведущая американского телеканала KFOR Али Мейер в прямом эфире случайно узнала о том, что у нее рак груди. Об этом женщина рассказала в прямом эфире на своей странице в Facebook.
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Когда 41-летняя журналистка пошла на первую в жизни процедуру маммографии, ее целью было привлечь внимание женщин к необходимости обследоваться. Во время прохождения процедуры Мейер снимала все на видео.
Когда процедура была завершена, неожиданно врач обнаружил у женщины рак. Когда ведущая узнала об этом, она расплакалась.
Мейер отметила, что такой поворот событий оказался тяжелым и шокирующим. Также после съемок материала женщине пришлось сообщить новость мужу и дочкам.
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Сообщается, что инцидент произошел ранее. За это время Майер пережила операцию и прошла курс лечения. Сейчас женщина здорова.
Ранее сообщалось, что семья Заворотнюк подтвердила наличие у нее болезни.
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