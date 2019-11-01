В России засняли ЧП: БелАЗ взорвался, как бомба

Взрыв произошел в карьере на шахте Беловская.

У самосвала рванул топливный бак скриншот из видео

На Сахалине в Российской Федерации на шахте Беловская утром 1 ноября в карьере взорвался один из самых больших в мире самосвалов БелАЗ. Водитель не пострадал.

Соответствующее видео опубликовано одним из очевидцев на YouTube.

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“Вы видали как взрывается БелАЗ? ЧП произошло сегодня рано утром в угольном разрезе на Сахалине. При пожаре карьерного самосвала у него рванул топливный бак. Пострадавших нет“, - пишут в сети.

БелАЗ 75131 стоимостью более 100 000 000 рублей (примерно 1,5 млн долларов), грузоподъемностью 130 тонн выгорел полностью до тла, Взорвался после возгорания. Восстановлению не подлежит, также уточняют пользователи.

Как сообщалось 31 октября, в Пакистане взорвался газ в поезде, 65 человек сгорели заживо.

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