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Макрона возмутили "украинские банды" во Франции

Комментариев: 6
Критики уже заявили, что подобными заявлениями президент подыгрывает французским поклонникам правых взглядов.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из журналов употребил фразу "нелегальные украинские банды", передает DW.
 
В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.
 
"Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.
 
Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году.
 
В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".
 
Напомним, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обссудили минские договоренности.
 
Еще сообщалось, что Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудили нормандскую встречу.

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Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, минские договоренности, радикалы, нормандская встреча, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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chytan    01.11.2019, 11:38
Оценка:  0
chytan
Макрон - валютная праститутка !!!
Woodbrother    01.11.2019, 11:33
Оценка:  +1
Woodbrother
Интересно, сколько стоит купить себе макрона ?
Peyot    01.11.2019, 11:24
Оценка:  0
Peyot
петух под кацапкий!!! продал жопку карликам!!!
Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 11:19
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
А банды муслимов и нигеров Эмму не возмущают?
Зорян_и_Шкиряк    01.11.2019, 11:21
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Получается, что нет!.. Что-то тут не чисто - русским духом пахнет!
VSHIVANKA    01.11.2019, 11:18
Оценка:  -1
VSHIVANKA
УЖЕ НЭ ВИСЬ СВИТ З НАМЫ ?!
ЗРАДА ЗРАДНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!!!!
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗА ШО ПЕЧЕНЬКИ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ?!
vanquish70    01.11.2019, 11:10
Оценка:  +1
vanquish70
Браво Макрон !
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