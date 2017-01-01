США ввели новые санкции против Ирана

Санкции направлены против строительного сектора Ирана и затронут четыре вида материалов, которые страна использовала для производства ракет и ядерного оружия.

США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США в пятницу, 1 ноября.

Госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

Под ограничения попали четыре вида материалов, которые Тегеран использует в своей программе по производству ракет и ядерного оружия.

Госдепартамент также считает, что иранский строительный сектор напрямую или косвенно подконтролен Корпусу стражей исламской революции (КСИР), который США признали международной террористической организацией.

США намерены продолжить усиливать экономическое давление на Иран до тех пор, пока он не прекратит расширение своей ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Вашингтон заблокирует Тегерану последний источник средств. Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана и назвал данные меры "самыми значительными" санкциями.

В Иране заявили, что новые санкции США демонстрируют "отчаяние американцев".

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