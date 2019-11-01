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В Сети опубликовали характеристику по Путину-комсомольцу

Комментариев: 2
Документ обнародовал Центральный государственный архив.
Владимир Путин является президентом РФ с 1999 года
Владимир Путин является президентом РФ с 1999 года
Getty Images

Центральный государственный архив в Петербурге обнародовал личную характеристику Владимира Путина времен службы в комсомольской организации в КГБ. Об этом сообщает Life.

23-летний Путин начал работу в управлении КГБ в 1975 году.

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“Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство“ – отмечено в характеристике.

Характеристика на Путина-комсомольца
Характеристика на Путина-комсомольца
Архив

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Ранее сообщалось о том, что Кремль следил за поездкой Зеленского в Золотое и выдвинул новые условия.Пресс-секретарь президента РФ назвал подготовку к разведению войск “важной составляющей к подготовке саммита“.

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Теги: Владимир Путин, характеристика, КГБ, комсомол
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Комментариев (2)
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xapi3mat    01.11.2019, 15:24
Оценка:  +1
xapi3mat
павлкморозов стал презиком? такое не пожелаешь и врагу! (рф не в счет)
CasperW    01.11.2019, 13:48
Оценка:  +2
CasperW
Опять рейтинги падают? Не волнуйтесь, Ира с Boxerogosами насосут обратно.
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