Документ обнародовал Центральный государственный архив.

Владимир Путин является президентом РФ с 1999 года Getty Images

Центральный государственный архив в Петербурге обнародовал личную характеристику Владимира Путина времен службы в комсомольской организации в КГБ. Об этом сообщает Life.

23-летний Путин начал работу в управлении КГБ в 1975 году.

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“Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство“ – отмечено в характеристике.

Характеристика на Путина-комсомольца Архив

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Ранее сообщалось о том, что Кремль следил за поездкой Зеленского в Золотое и выдвинул новые условия.Пресс-секретарь президента РФ назвал подготовку к разведению войск “важной составляющей к подготовке саммита“.

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