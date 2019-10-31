Мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями

Вокруг шеи американки был обвит питон, когда ее тело нашли в окружении других змей.

Американку Лору Херст нашли мертвой на участке со 140 змеями с сетчатым питоном на шее. Об этом сообщает Metro.

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Жительница американского города Батл Граунд была найдена мертвой на участке местного шерифа округа Бентона Дональда Мансона. На момент обнаружения тела, вокруг шеи Херст был обвит 2,4-метровый питон. Врачам не удалось спасти женщину.

У 36-летней американки было двое детей и 20 рептилий, которые содержались с еще 120 другими на участке, где ее нашли. По словам шерифа, он использовал свой участок для содержания змей, и там не проживали люди. Двадцать пресмыкающихся принадлежит умершей. Она навещала их дважды в неделю.

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По предварительной версии, женщину убила именно змея. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

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