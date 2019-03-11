Дело скифского золота: суд отказал Украине в отводе судьи

Суд Гааги не счел доводы, приведенные Украиной относительно возможной предвзятости судьи, основательными.

Часть экспонатов коллекции скифского золота, которая находится сейчас в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги отказал Украине в ходатайстве относительно отвода судьи, рассматривающего дело о скифском золоте. Соответствующее решение суда в пятницу, 1 ноября, было опубликовано на его сайте.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявило о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи, рассматривавшего дело о скифском золоте, и потребовало его отвода.

Так, по информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании Промнефтьстрой в деле против ОАО НК ЮКОС, то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основной заинтересованной стороны в решении дела в пользу Промнефтьстрой. Представительство интересов Промнефтьстрой он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу скифского золота.

Эти доводы не сочли существенными и в пятницу Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи.

"На основании поданных документов и рассмотрения дела на слушании суд считает, что не сложилось никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости", - говорится в решении суда.

Напомним, 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Но 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил апеляцию от представителей крымских музеев на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.

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