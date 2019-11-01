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Кремль ответил на идею о репарациях за Донбасс

Комментариев: 7
Дмитрию Пескову не понравилась идея Владислава Криклия о репарациях и он предложил вспомнить, "кто начал войну на Донбассе".
Дмитрий Песков рассказал об усилиях Москвы в урегулировании проблемы Донбасса
Дмитрий Песков рассказал об усилиях Москвы в урегулировании проблемы Донбасса

Возможность участия России в восстановлении Донбасса зависит от того, как будет урегулирован конфликт в этом регионе. Предложение Киева о репарациях со стороны Москвы выглядит неудачным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 1 ноября.

Таким образом спикер Кремля прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия должна выплатить Украине репарации после окончания боевых действий на Донбассе.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс", – сказал Песков и в очередной раз повторил позицию Москвы о якобы "внутриукраинском конфликте" на Донбассе.

Спикер Кремля утверждает, что Россия в настоящее время вместе с рядом других стран "делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы".

На вопрос журналистов, возможно ли участие РФ в восстановлении Донбасса, Песков заметил: "Это зависит от того, что будет происходить, как будет происходить урегулирование и так далее".

Ранее в Офисе президента заявили, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса будет стоить около 372 млн евро.

Также на днях Украина при поддержке Всемирного банка запустила Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

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Теги: Россия, Украина, Путин, донбасс, Владимир Путин, репарації, Дмитрий Песков, восстановление Донбасса, Мининфраструктуры, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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colavova    01.11.2019, 15:58
Оценка:  +1
colavova
пусть у Стрелкова спросит, кто начал беспредел на Донбассе
WTF2wtf    01.11.2019, 15:29
Оценка:  +5
WTF2wtf
Само собой преступник не хочет отвечать за свои преступления и сам оккупант не хочет расплачиваться за все потери, за весь нанесенный ущерб его оккупацией ...
tulchanin    01.11.2019, 15:47
Оценка:  -5
tulchanin
Думаешь кто-то заставит ? Видишь предпосылки?
WTF2wtf    01.11.2019, 15:56
Оценка:  +3
WTF2wtf
Я что-то не так написал???
xapi3mat    01.11.2019, 15:20
Оценка:  +4
xapi3mat
про репарации они быстро чехлятся! но чую весь дампасс лежет на горб рууцкава нарота!
tulchanin    01.11.2019, 15:46
Оценка:  -5
tulchanin
Не путай чуйки с хотелками. =)))
Украинцы ещё на майдане европейские ЗП чуяли.... но удовлетворились печеньками.
Путин_xyйло    01.11.2019, 15:56
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Тебе как стульчанину лучше знать Из нарасии все виднее, про других.
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