Кремль ответил на идею о репарациях за Донбасс

Дмитрию Пескову не понравилась идея Владислава Криклия о репарациях и он предложил вспомнить, "кто начал войну на Донбассе".

Возможность участия России в восстановлении Донбасса зависит от того, как будет урегулирован конфликт в этом регионе. Предложение Киева о репарациях со стороны Москвы выглядит неудачным. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 1 ноября.

Таким образом спикер Кремля прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия должна выплатить Украине репарации после окончания боевых действий на Донбассе.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс", – сказал Песков и в очередной раз повторил позицию Москвы о якобы "внутриукраинском конфликте" на Донбассе.

Спикер Кремля утверждает, что Россия в настоящее время вместе с рядом других стран "делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы".

На вопрос журналистов, возможно ли участие РФ в восстановлении Донбасса, Песков заметил: "Это зависит от того, что будет происходить, как будет происходить урегулирование и так далее".

Ранее в Офисе президента заявили, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса будет стоить около 372 млн евро.

Также на днях Украина при поддержке Всемирного банка запустила Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

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