Захарова назвала идею отстроить Донбасс за счет РФ "неумной и экстремистсткой"

У Путина прокомментировали возможность репараций со стороны РФ за войну на Донбассе.

Захарова предположила, что Криклий, не понимает значения слова "репарации" facebook.com/maria.zakharova

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о выплате Россией репараций после деоккупации Донбасса “экстремистским“.

Об этом сообщает российский РБК.

При этом она добавила, что возможно Криклий, не понимает значения слова “репарации“.

“Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское“, - считает Захарова.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона. Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

Как сообщалось 1 ноября, Дмитрию Пескову также не понравилась идея Владислава Криклия о репарациях и он предложил вспомнить, “кто начал войну на Донбассе“.

Стоит отметить, что предыдущий министр инфраструктуры Омелян также отмечал обязанности России поучаствовать в восстановлении Донбасса.

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