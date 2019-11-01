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Захарова назвала идею отстроить Донбасс за счет РФ "неумной и экстремистсткой"

Комментариев: 5
У Путина прокомментировали возможность репараций со стороны РФ за войну на Донбассе.
Захарова предположила, что Криклий, не понимает значения слова "репарации"
Захарова предположила, что Криклий, не понимает значения слова "репарации"
facebook.com/maria.zakharova

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о выплате Россией репараций после деоккупации Донбасса “экстремистским“.

Об этом сообщает российский РБК.

При этом она добавила, что возможно Криклий, не понимает значения слова “репарации“.

“Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское“, - считает Захарова.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона. Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

Как сообщалось 1 ноября, Дмитрию Пескову также не понравилась идея Владислава Криклия о репарациях и он предложил вспомнить, “кто начал войну на Донбассе“.

Стоит отметить, что предыдущий министр инфраструктуры Омелян также отмечал обязанности России поучаствовать в восстановлении Донбасса.

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Теги: репарации, Донбасс, война. оккупанты, РФ, Захарова
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Комментариев (5)
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WTF2wtf    01.11.2019, 16:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Как у этой курицы подгорает ... само собой оккупанты не хотят отвечать за свои преступления и возмещать весь нанесенный их оккупацией ущерб
PINKIPAU    01.11.2019, 15:39
Оценка:  -3
PINKIPAU
Скоро еб анем по Москве. Будете блядь отстраивать, если будет кому.
PINKIPAU    01.11.2019, 15:40
Оценка:  0
PINKIPAU
Вешайтесь блядь кацапы, когда придут бандеровцы, живые позавидуют мертвым. Будем шкуры спускать.
zheka-yakob    01.11.2019, 15:50
Оценка:  -2
zheka-yakob
Каструля, насмешил))))
Путин_xyйло    01.11.2019, 15:57
Оценка:  +2
Путин_xyйло
zheka-yako Голову напекло?
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