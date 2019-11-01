Над Тюменью у самолета отказал двигатель, он успешно приземлился
В РФ аэропорт города Тюмень готовится принять на аварийную посадку самолет SuperJet-100 авиакомпании Ямал. У борта отказал двигатель. Об этом сообщают Россми.
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Самолет вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино, но уже через 5 минут отказал левый двигатель. Сейчас самолет кружит над Тюменью, вырабатывая 10 тонн топлива.
По киевскому времени самолет вылетел в 16:00
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В пресс-службе тюменского аэропорта подтвердили информацию об аварийной посадке и отказавшем двигателе. SSJ 100 направлялся из Тюмени в Петербург.
Ранее сообщалось о том, что в Испании самолет и.о. премьера вернулся в аэропорт из-за неисправности.
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SuperJet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени.
Самолет получил разрешение на посадку. Принято решение о приземлении с превышением посадочной массы, на одном двигателе.
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Для приземления в Тюмени необходимо выработать 10 тонн топлива, а это 1,5 часа. Ориентировочное время посадки - 21:15 по местному времени.
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