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Над Тюменью у самолета отказал двигатель, он успешно приземлился

Комментариев: 4
На борту суперджета находятся 80 пассажиров и 6 членов экипажа.
Сейчас самолет кружит над городом и вырабатывает топливо
Сейчас самолет кружит над городом и вырабатывает топливо
Скрин Flightradar24

В РФ аэропорт города Тюмень готовится принять на аварийную посадку самолет SuperJet-100 авиакомпании Ямал. У борта отказал двигатель. Об этом сообщают Россми.

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Самолет вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино, но уже через 5 минут отказал левый двигатель. Сейчас самолет кружит над Тюменью, вырабатывая 10 тонн топлива.

По киевскому времени самолет вылетел в 16:00

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В пресс-службе тюменского аэропорта подтвердили информацию об аварийной посадке и отказавшем двигателе. SSJ 100 направлялся из Тюмени в Петербург.

Ранее сообщалось о том, что в Испании самолет и.о. премьера вернулся в аэропорт из-за неисправности.

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17:19

SuperJet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени.

17:12

Самолет получил разрешение на посадку. Принято решение о приземлении с превышением посадочной массы, на одном двигателе.

17:06

Пилоты отказались от идеи сжигать топливо. Самолет готовится к немедленной посадке

17:02

Для приземления в Тюмени необходимо выработать 10 тонн топлива, а это 1,5 часа. Ориентировочное время посадки - 21:15 по местному времени.

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Теги: Тюмень, суперджет, Самолет SSJ 100
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    01.11.2019, 17:28
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
На Мокселе пилоты гораздо качественнее, чем дерьмо, на котором им проходится летать. Чувакам респект.
Lyonya-Space    01.11.2019, 17:11
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Снова супер-бупер-джет СУ?
А его батюшка с Байконура святил?
fulminate    01.11.2019, 17:06
Оценка:  +2
fulminate
Никогда такого не было и вот опять. Стремный самолет...
Woodbrother    01.11.2019, 17:16
Оценка:  +2
Woodbrother
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