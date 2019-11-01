Над Тюменью у самолета отказал двигатель, он успешно приземлился

На борту суперджета находятся 80 пассажиров и 6 членов экипажа.

Сейчас самолет кружит над городом и вырабатывает топливо Скрин Flightradar24

В РФ аэропорт города Тюмень готовится принять на аварийную посадку самолет SuperJet-100 авиакомпании Ямал. У борта отказал двигатель. Об этом сообщают Россми.

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Самолет вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино, но уже через 5 минут отказал левый двигатель. Сейчас самолет кружит над Тюменью, вырабатывая 10 тонн топлива.

По киевскому времени самолет вылетел в 16:00

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В пресс-службе тюменского аэропорта подтвердили информацию об аварийной посадке и отказавшем двигателе. SSJ 100 направлялся из Тюмени в Петербург.

Ранее сообщалось о том, что в Испании самолет и.о. премьера вернулся в аэропорт из-за неисправности.

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