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Грузовик с 39 трупами: во Вьетнаме арестованы еще два человека

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Вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук пообещал представить первые результаты проверок по этому делу уже 5 ноября.
В Англии нашли фуру с 39 трупами
В Англии нашли фуру с 39 трупами
Getty Images

Полиция Вьетнама арестовала двух человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в английском графстве Эссекс 23 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов Вьетнама в пятницу, 1 ноября.

"После того, как 10 вьетнамских семей сообщили, что их родственники пропали без вести, опасаясь, что они были среди 39 жертв, региональная полиция Ха Тинь начала уголовное расследование по подозрению в торговле людьми", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование в связи с возможным незаконным перемещением людей, а также обязал министерство иностранных дел страны следить за развитием ситуации и сотрудничать с соответствующими британскими службами для установления личностей погибших. Нгуен Суан Фук указал, что первые результаты проверок должны быть представлены уже 5 ноября.

Ранее на этой неделе вьетнамская полиция арестовала четырех человек, которые могут быть причастны к гибели 39 мигрантов в Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе британские полицейские обнаружили грузовик с 39 телами в графстве Эссекс. Скорее всего, люди погибли от переохлаждения. В грузовике была минусовая температура.

Были арестованы пятеро людей, среди них – 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона и 48-летний мужчина из Северной Ирландии. Все они подозреваются в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве и находятся под стражей. А 25-летнему водителю грузовика Морису Робинсону предъявлены обвинения в 39 эпизодах непреднамеренного убийства, а также в торговле людьми, содействие незаконной иммиграции и отмывании денег.

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Теги: Британия, нелегалы, Вьетнам, беженцы, эмигранты, мигранты, нелегальная миграция, Великобритания, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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