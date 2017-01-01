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В лесу Шотландии нашли редкую белку-альбиноса

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Зоозащитникам остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами. Сфотографировать ближе ее не удалось.
В лесу Шотландии нашли редкую белку-альбиноса
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На востоке Шотландии зоозащитникам удалось снять редкий кадр - белку белого цвета, сообщает 1 ноября русская служба BBC.
 
По заключению экспертов, это скорее красная, чем серая белка. Ведь на косточках ушей отсутствует серый пигмент.
 
Белку нашли экоактивисты, занимающиеся защитой популяции красной белки на северо-востоке Шотландии. Теперь им остается выяснить, действительно ли это белка-альбинос с красными глазами. 
 
«Мы установим несколько удаленных камер, чтобы попытаться получить более качественные снимки, на которых было бы лучше видно глаза. В любом случае, это редкая и удивительная находка», – сказал зоозащитник Гвен Маггс.
 
«Частично белые животные (воробьи, вороны, черные дрозды и даже ежи) время от времени появляются, но это не настоящие альбиносы», – отметил Алекс Стюарт, координатор Северо-Восточного Шотландского партнерства по биоразнообразию. 
 
Напомним, немца атаковала маленькая белка. Пришлосьт вызывать копов.
 
Также сообщалось, белка оставила без света 45 тысяч жителей Калифорнии.

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Теги: животные, БелКА, Шотландия, Зоозащита
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Источник: korrespondent.net

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