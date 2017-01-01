Трамп нервничает. Как продвигается его импичмент

Палата представителей США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

В США продвигается процедура импичмента Дональда Трампа. А его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который собственно и послужил поводом для импичмента, обрастает все новыми и новыми подробностями.

В Конгрессе США уже даже состоялось первое официальное голосование в рамках процедуры импичмента. Конгрессмены переходят к публичным слушаниям свидетелей. Все самое интересное только начинается.

Какова процедура

Конгресс установил следующие шаги в расследовании относительно импичмента.

Законодатели переходят от недель закрытых интервью со свидетелями к публичным слушаниям и, в конечном счете, к возможным голосованиям о том, следует ли рекомендовать отстранение Трампа от должности.

Резолюция, принятая Конгрессом, предписывает комитетам по вопросам разведки, финансовых услуг, иностранных дел, надзора и реформы, доходов и расходов, а также юридическому продолжать расследование. Их цель, согласно резолюции – выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Трампа.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор может стать первым чиновником, который выступит на публичных слушаниях в рамках расследования обвинений по делу импичмента Трампа.

Тейлор уже давал показания перед Палатой представителей. Именно он прямо заявил, что Трамп связывал оказание помощи Украине с публичным заявлением президента Владимира Зеленского о решении расследовать дело в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах.

Белый Дом отвечает

А пока открытые слушания только готовятся, в закрытом режиме перед Конгрессом выступил первый чиновник администрации Трампа – Александр Виндман. Он занимает должность директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США.

"Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США. Я понял, если Украина таки начнет расследование по Байдену и Burisma это скорее всего расценят как игру в пользу одного партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США", - отметил Виндман.

Особой пикантности ситуации с показаниями Виндмана добавляет то, что он родился в Украине. Из-за этого некоторые республиканцы упрекают его в лояльности к стране своего рождения и даже шпионаже. Однако такие тезисы подверглись критики, как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, так как Виндман служил в Ираке и получил награду "Пурпурное сердце".

Также Виндман во время дачи показаний в Конгрессе заявил, что в стенограмме разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского отсутствуют отдельные фразы касательно политического конкурента Трампа Джо Байдена.

По словам Виндмана, он пытался, но не смог добавить некоторые пропущенные фразы в запись. Два исправления, которые не были внесены, касались утверждения Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер.

Тезис о существовании записей о коррупции в Украине является ссылкой на слова Байдена об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Как отмечает The Times, такие показания полковника Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам, которые имели доступ к разговору президентов.

Защита Трампа

«Величайшая охота на ведьм в американской истории!» — отреагировал сам Дональд Трамп на принятие Конгрессом резолюции по процедуре его импичмента.

Иванка Трамп, дочь Трампа и его старший советник, отреагировала на решение Конгресса цитатой третьего президента Томаса Джефферсона: «Окружен врагами и шпионами, которые ловят и извращают каждое мое слово, и выдумывают там, где факты не срабатывают в их пользу».

«Некоторые вещи не меняются никогда, папа», — добавила она.

Белый дом заявил, что процедура импичмента не вредит президенту Дональду Трампу, но «вредит американскому народу». «Вместо того чтобы сосредоточиться на насущных проблемах, которые влияют на реальные семьи демократы каждый день предпочитают тратить время на фиктивный импичмент» — сказано в сообщении администрации Трампа.

Кроме того Трамп продолжает настаивать, что в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским не оказывал никакого давления и даже готов зачитать стенограмму в прямом эфире, но не будет сотрудничать с демократами в рамках процедуры импичмента.

“В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, в качестве беседы у камина, на телевидении в прямом эфире, и я прочитаю стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать. Когда вы читаете ее, видно что это прямой звонок", - заявил Трамп.

Президента США продолжает повторять, что не сделал ничего плохого.