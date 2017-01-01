Британская компания научит секс-робота дышать

Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата.

Британская компания Cloud Climax намерена сделать своего секс-робота Эмма более реалистичным, сообщает Daily Star

Разработчики, в частности, учат робота ходить, разговаривать и даже имитировать дыхание. Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата, а вот дыхание намерены внедрить в будущем – сейчас для этого разрабатывают специальную грудную полость.

Кроме того, авторы проекта отмечают, что новая Emma сможет запоминать людей, чтоб поддерживать с ними разговор.

Обновленные модели робоженщины поступят в продажу уже скоро. Покупатели смогут выбрать лица и тела кукол на свой вкус.

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