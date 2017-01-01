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Британская компания научит секс-робота дышать

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Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата.
Британская компания Cloud Climax намерена сделать своего секс-робота Эмма более реалистичным, сообщает Daily Star
 
 
Разработчики, в частности, учат робота ходить, разговаривать и даже имитировать дыхание. Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата, а вот дыхание намерены внедрить в будущем – сейчас для этого разрабатывают специальную грудную полость. 
 
Кроме того, авторы проекта отмечают, что новая Emma сможет запоминать людей, чтоб поддерживать с ними разговор. 
 
 
Обновленные модели робоженщины поступят в продажу уже скоро. Покупатели смогут выбрать лица и тела кукол на свой вкус.
 
Напомним, ученые компании Boston Dynamics научили робота Atlas акробатическим трюкам.
 

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Теги: секс, робот, кукла
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Источник: korrespondent.net

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