Британская компания научит секс-робота дышать
Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата.
Британская компания Cloud Climax намерена сделать своего секс-робота Эмма более реалистичным, сообщает Daily Star.
Разработчики, в частности, учат робота ходить, разговаривать и даже имитировать дыхание. Пока в компании утверждают, что в состоянии усовершенствовать только функции опорно-двигательного аппарата, а вот дыхание намерены внедрить в будущем – сейчас для этого разрабатывают специальную грудную полость.
Кроме того, авторы проекта отмечают, что новая Emma сможет запоминать людей, чтоб поддерживать с ними разговор.
Обновленные модели робоженщины поступят в продажу уже скоро. Покупатели смогут выбрать лица и тела кукол на свой вкус.
Напомним, ученые компании Boston Dynamics научили робота Atlas акробатическим трюкам.
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