Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Найденные в Британии 39 жертв в грузовике были вьетнамцами

Комментариев: 0
Полиция связалась с некоторыми британскими и вьетнамскими семьями и нашла родственников погибших.
Грузовик, в котором нашли мертвые тела
Грузовик, в котором нашли мертвые тела

Все погибшие мигранты, чьи тела были найдены в конце октября в грузовике в британском графстве Эссекс, были гражданами Вьетнама. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в субботу, 2 ноября.

"Мы убедились в том, что все погибшие были гражданами Вьетнама. Полиция поддерживает контакты с вьетнамским правительством. Мы также связались с некоторыми британскими и вьетнамскими семьями и считаем, что нашли родственников некоторых погибших" – заявил британский полицейский Тим Смит, отвечающий за установление личностей погибших.

Полиция также сообщила, что продолжает работу и пока не может обнародовать сведения о личностях погибших. Полиция продолжит сотрудничество с вьетнамским правительством и другими странами и призывает владеющих информацией людей предоставить помощь в идентификации личностей погибших.

Как известно, 23 октября британская полиция обнаружила 39 тел в грузовике. Изначально считалось, что погибшие были китайцами. Министр общественной безопасности Вьетнама заявил, что ведомство направит в Великобританию рабочую группу для взаимодействия с британской полицией в установлении личностей погибших.

Во Вьетнаме уже арестованы шесть человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов. Столько же человек задержаны в Великобритании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, нелегалы, Вьетнам, беженцы, жертвы, мигранты, жертва, нелегальная миграция, Великобритания, погибли, нелегальные мигранты, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь