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Трамп определился с новым министром внутренней безопасности США

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Чед Вулф станет уже пятым главой МВБ с тех пор, как Дональд Трамп занял пост президента США.
Дональд Трамп часто меняет министров внутренней безопасности
Дональд Трамп часто меняет министров внутренней безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового министра внутренней безопасности страны (МВБ). Ведомство возглавит начальник отдела стратегии МВБ Чед Вулф, сообщил американский лидер журналистам в Вашингтоне в пятницу, 1 ноября.

"Посмотрим, что произойдет. У нас там работают прекрасные люди", – сказал президент США.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщила, что нынешний исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалилан покинет этот пост к 11 ноября и ему на смену придет Чед Вулф, возглавлявший отдел стратегии в этом министерстве. Макалилан объявил об уходе в отставку в октябре текущего года. Он был назначен и.о. главы МВБ в апреле 2019-го.

Чед Вулф станет уже пятым руководителем министерства внутренней безопасности США с тех пор, как Трамп в январе 2017 года занял пост президента. Трамп использует МВБ в качестве одного из главных инструментов в борьбе с нелегальной миграцией в США.

Напомним, в начале апреля ушла в отставку министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Именно ее заменил тогда Кевин Макалилан.

А в сентябре Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Теги: США, безопасность, министр, Трамп, назначение, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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