В Афганистане девять школьников погибли при взрыве мины

Взрывное устройство сработало на дороге в деревне Тахири. Погибли ученики начальной школы.

На севере Афганистана девять школьников погибли в результате взрыва в районе Даркад провинции Тахар. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию региона в субботу, 2 ноября.

"На дороге в деревне Тахири террористы установили мину, которая сработала около 09:00 по местному времени. В результате девять учеников начальной школы погибли, еще один пострадал", – говорится в сообщении.

В последние месяцы в районе Даркад часто происходят ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками движения "Талибан".

Ранее в провинции Газни на юго-западе Афганистана восемь детей погибли и двое были ранены в результате взрыва бомбы. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное "талибами".

Похожий инцидент произошел в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. Там четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса, заложенного на обочине дороги.

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