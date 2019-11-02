Трамп назвал контроль над нефтью целью США в Сирии

Американские военнослужащие остаются на сирийской территории, чтобы сохранить контроль над нефтью.

Главной целью США в Сирии является сохранение контроля над нефтью, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления накануне вылета на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, сообщает РБК 2 ноября.

"Режим прекращения огня успешно продолжается. Мы чуть отошли, но сохранили нефть. Другие пусть патрулируют границу. Нам это не нужно. Нам нужно вернуть солдат домой, но они там остаются, потому что нам надо сохранить контроль над нефтью... Мне нравится нефть", - признался Трамп.

Американский лидер добавил, что США сотрудничают в Сирии и с курдами, и с Турцией, и с другими странами.

Напомним, что Трамп подвергся критике после решения вывести американских солдат из целого ряда районов на севере Сирии. Часть военных городков и аэродромов, которые контролировала армия США в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, заняли солдаты правительственной армии Сирии и российская военная полиция.

Москва также договорилась с Анкарой о совместном патрулировании границы в районе зоны разграничения между турецкой армией и курдскими военными формированиями.

Американские военные между тем не полностью покинули Сирию. Они по-прежнему занимают позиции в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены крупные нефтяные месторождения. Министр обороны Марк Эспер объяснил это тем, что американские солдаты должны охранять нефть, чтобы она не досталась террористам.

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