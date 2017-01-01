Турция пригрозила направить в Европу террористов

До турецкой военной операции в Сирии пленных боевиков ИГИЛ охраняли в лагерях сирийские курды.

Власти Турции обвинили Евросоюз в безответственном отношении к боевикам террористической организации "Исламское государство", которые находятся в лагерях для пленных на севере Сирии, пишет агентство Reuters 2 ноября.

"Это просто неприемлемо и безответственно", - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, имея в виду ситуацию, при которой Анкара должна заниматься проблемой в одиночку.

По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Турция может начать отправлять пленных террористов в Европу.

До недавнего времени пленных боевиков ИГИЛ охраняли в лагерях сирийские курды. Но после начала операции турецкой армии Источник мира контроль перешел к военным этой страны. Анкара хотела занять часть сирийской территории, чтобы поселить там беженцев из Сирии.

Ранее с призывами судить содержащихся в лагерях боевиков на их родине в европейских странах выступало руководство США.

Напомним, что Трамп подвергся критике после решения вывести американских солдат из целого ряда районов на севере Сирии. Часть военных городков и аэродромов, которые контролировала армия США в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, заняли солдаты правительственной армии Сирии и российская военная полиция.

Москва также договорилась с Анкарой о совместном патрулировании границы в районе зоны разграничения между турецкой армией и курдскими военными формированиями.

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