Трамп просьбой к Британии вызвал недоумение - СМИ

Администрация президент США "просила помощи в том, чтобы разнести в пух и прах свои разведывательные службы".

Белый дом просил правительства других стран помочь в расследовании в отношении бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера и его команды, которые занимались делом о предполагаемом вмешательстве России в выборы США, пишет Independent 2 ноября со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

В частности, как пишет издание, президент США Дональд Трамп обращался за помощью к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, а генеральный прокурор США Уильям Барр находился с аналогичными миссиями в Британии и Италии.

Запрашиваемая Вашингтоном информация, вызвала изумление у союзников США, сказал неназванный британский чиновник, знакомый с запросами Барра, адресованными Лондону. Он отметил, что ранее Лондон "ни с чем подобным не сталкивался".

"По сути, не стесняясь выражений, они просят помощи в том, чтобы разнести в пух и прах свои разведывательные службы", - сказал собеседник.

Издание отмечает, что подобные расследования администрация Трампа проводит, чтобы противостоять импичменту, которого добиваются против президента демократы в конгрессе.

Расследование Барра сосредоточено на том, чтобы дискредитировать расследование Мюллера и опровергнуть вывод американских спецслужб и Мюллера о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.

В США, тем временем, продвигается процедура импичмента Трампа. А его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который собственно и послужил поводом для импичмента, обрастает все новыми и новыми подробностями.

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