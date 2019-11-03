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Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Комментариев: 1
Дрезден объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию", заявив, что имеет серьезную проблему с крайне правыми силами.
Власти Дрездена объявили "нацистскую чрезвычайную ситуацию"
Власти Дрездена объявили "нацистскую чрезвычайную ситуацию"
AFP
 
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
 
Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.
 
В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.
 
Действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.

ФБР задержало военного, планировавшего воевать в Украине

Напомним, ранее во Франции задержали группу ультраправых, планировавших атаки на евреев.

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Теги: Германия, Дрезден, ультраправые
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    03.11.2019, 04:27
Оценка:  0
Колишній-східняк
Дрезден знаходиться на території колишньої НДР. Наці чомусь піднімають голови і створюють реальні проблеми саме там, де залишилися колишні комуністи і комсомольці. Совпадение? Не думаю.
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