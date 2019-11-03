Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Дрезден объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию", заявив, что имеет серьезную проблему с крайне правыми силами.

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN

Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.

В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.

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