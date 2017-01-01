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В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков находился на глубине пяти километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Землетрясение зарегистрировали в Боснии и Герцеговине
Землетрясение зарегистрировали в Боснии и Герцеговине
Flickr / Matt Katzenberger

 


Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано днем 2 ноября, эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Информации о разрушениях или пострадавших.

По данным местных СМИ, это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

В Китае произошло мощное землетрясение

Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

 

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Теги: Землетрясения, Босния и Герцеговина, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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