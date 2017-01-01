В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился на глубине пяти километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Землетрясение зарегистрировали в Боснии и Герцеговине Flickr / Matt Katzenberger



Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано днем 2 ноября, эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Информации о разрушениях или пострадавших.

По данным местных СМИ, это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.



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Напомним, в сентябре в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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