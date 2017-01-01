В результате теракта в Сирии погибли 15 человек

В городе городе Тель-Абьяд на границе с Турцией вблизи заправочной станции взорвался заминированный автомобиль.



По предварительным данным, 15 человек погибли, 30 получили ранения в результате теракта в пограничном городе Тель-Абьяд на севере Сирии, сообщает

По предварительным данным, 15 человек погибли, 30 получили ранения в результате теракта в пограничном городе Тель-Абьяд на севере Сирии, сообщает Reuters

В центре города вблизи заправочной станции взорвался заминированный автомобиль.



Большинство раненых были направлены в турецкие лечебные учреждения, так как они не могли получить помощь на месте.





Нападение произошло спустя две недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности.

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