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В результате теракта в Сирии погибли 15 человек

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В городе городе Тель-Абьяд на границе с Турцией вблизи заправочной станции взорвался заминированный автомобиль.
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
АР (архивное фото)

По предварительным данным, 15 человек погибли, 30 получили ранения в результате теракта в пограничном городе Тель-Абьяд на севере Сирии, сообщает Reuters.
 
В центре города вблизи заправочной станции взорвался заминированный автомобиль.

Большинство раненых были направлены в турецкие лечебные учреждения, так как они не могли получить помощь на месте.
 
Нападение произошло спустя две недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности. 
 
Турецкая сторона заявила, что в случае срыва договоренностей может начать второй этап операции.

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Теги: теракт, Сирия, взрыв, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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