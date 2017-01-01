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США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения

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Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре.
Военные учения США и Южной Кореи Vigilant AСЕ
Военные учения США и Южной Кореи Vigilant AСЕ

Вашингтон и Сеул могут вновь отложить совместные учения, сообщает агентство Ренхап
со ссылкой на информированные источники. 
 
По их словам, таким образом командование намерено поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. 
 
Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре. Вместо этого США и Южная Корея рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре.
 
В прошлом году учения были также отменены на фоне диалога с северокорейской стороной о денуклеаризации.

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Теги: США, Южная Корея, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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