США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения

Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре.



Вашингтон и Сеул могут вновь отложить совместные учения, сообщает агентство Вашингтон и Сеул могут вновь отложить совместные учения, сообщает агентство Ренхап

со ссылкой на информированные источники.

По их словам, таким образом командование намерено поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.



Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре. Вместо этого США и Южная Корея рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре.







НАТО проводит учения со сценарием атомной войны

В прошлом году учения были также отменены на фоне диалога с северокорейской стороной о денуклеаризации.

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