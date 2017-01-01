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ИГ взяло ответственность за убийство 50 военных в Мали

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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибли 49 военных Мали и солдат из Франции.
В Мали произошел теракт
В Мали произошел теракт
Reuters (архивное фото)

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибли 49 малийских военных и один французских солдат, сообщает агентство AFP.
 
По информации Вооруженных сил Мали, ранения в результате взрыва получили три человек. В живых после атаки осталось 20 военных.
 
Напомним, на днях на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман и убили более 50 человек

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Теги: теракт, Мали, Боевики, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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