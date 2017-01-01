ИГ взяло ответственность за убийство 50 военных в Мали

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибли 49 военных Мали и солдат из Франции.



Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибли 49 малийских военных и один французских солдат, сообщает агентство

Боевики террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, в котором погибли 49 малийских военных и один французских солдат, сообщает агентство AFP

По информации Вооруженных сил Мали, ранения в результате взрыва получили три человек. В живых после атаки осталось 20 военных.







В Мали при взрыве пострадали пять миротворцев из Эстонии Миссия ООН уже осудила нападение.

Напомним, на днях на севере Мали боевики атаковали позиции военнослужащих в районе Инделиман и убили более 50 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet