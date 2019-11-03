Сепаратизм в Великобритании: Тысячи шотландцев митинговали за независимость

Второй референдум о независимости Шотландии должен состояться в 2020 году.

В акции приняли участие около 20 000 человек EPA/UPG

На демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании в субботу, 2 ноября, в Глазго вышли тысячи людей.

Об этом сообщает DW.

Читай также: Каталонские политики получили 100 лет тюрьмы за референдум о независимости

Отмечается, что организаторы “Марша за независимость“ заявили, что в акции приняли участие около 20 000 человек. В частности, впервые за последние пять лет на митинг вышла руководитель правительства Шотландии Старджен.

Она предостерегла протестующих, что возможна победа Консервативной партии и британского премьера Бориса Джонсона во время предстоящих парламентских выборов будет означать, что “Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран“.

“Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимым государством“, - заявила глава шотландского правительства.

Также на сайте ее Национальной партии Шотландии (SNP) Стерджа написала перед началом митинга следующее: “Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости“.

Добавим, что в 2014 году уже проходил референдум о независимости Шотландии и 55 процентов голосовавших высказались против провозглашения независимости региона.

Читай также: Великобритания сможет отстрочить Брексит – Европарламент

Однако, что касается выхода Британии из Евросоза, то 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС. Это дает основание шотландским националистам утверждать, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, которая хочет оставаться в ЕС.

Как сообщалось 6 сентября, Шотландия планирует провести новый референдум о независимости.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram