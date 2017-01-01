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В Шотландии прошел марш за независимость региона

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В марше приняли участие около 20 тысяч человек. Глава правительства Шотландии приняла участие в митинге и заявила, что Шотландия не хочет покидать Евросоюз.
Около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии
Около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии
twitter.com/nicolasturgeon

В городе Глазго около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии от Великобритании. Об этом сообщает Deutsche Welle в воскресенье, 3 ноября.

В митинге также приняла участие глава правительства Шотландии Никола Стерджен.

По ее словам, победа консерваторов во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном на следующих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран", поэтому шотландцы выступают за независимость.

На референдуме в 2014 году 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС.

В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Напомним, британцы согласны на референдумы о независимости в Шотландии и Северной Ирландии после выхода королевства из ЕС.

В сентябре 2019 года первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании и заявила, что Шотландия намерена стать членом ЕС в случае Brexit.

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Теги: Британия, Шотландия, Великобритания, независимость Шотландии, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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