Вырубка леса вредит экологии в разы сильнее, чем предполагалось

Новое исследование свидетельствует, что при вырубке тропических лесов выбросы парниковых газов вредят экологии в шесть раз сильнее, чем считалось ранее.

Вырубка лесов вредит экологии в 6 раз больше, чем считалось ранее aif.ua

Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что выбросы парниковых газов, происходящие во время вырубки тропических лесов, вредят экологии в шесть раз больше, чем считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 3 ноября.

"Согласно результатам нового исследования, вред от выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой тропических лесов во всем мире, недооценивается в шесть раз", - говорится в сообщении.

Ученые Квинслендского университета проанализировали количество выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой лесов в течение 2000-2013 годов, в результате чего оказалось, что предыдущие исследования приуменьшали ущерб экосистеме от такой деятельности людей на 6,53 миллиарда тонн выбросов, то есть в шесть раз.

Один из авторов исследования Шон Максвелл заявил, что ученые также учли объемы углекислого газа, который могли бы поглотить вырубленные леса в течение 13 лет.

Также ученые подчеркнули, что они не анализировали вырубку нетропическая лесов.

Соавтор исследования Джеймс Уотсон из университета Квинсленда отметил, что "это временная бомба из углекислого газа, и политики должны решить эту проблему".

Напомним, что ранее в Эфиопии за день высадили 350 миллионов деревьев. В стране прошла масштабная акция по восстановлению зеленых насаждений. Многие фирмы давали ради этого сотрудникам выходной.

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