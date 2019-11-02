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Трамп искал способы получить похищенные переписки Клинтон

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Дональд Трамп во время разговора со своими подчиненными требовал "достать электронные письма" своей конкурентки на президентских выборах в США в 2016 году Хиллари Клинтон.
Трамп хотел получить доступ к похищенным перепискам Клинтон
Трамп хотел получить доступ к похищенным перепискам Клинтон

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 году обсуждал со своими подчиненными, как получить доступ к похищенным электронным перепискам его конкурентки Хиллари Клинтон. Об этом со ссылкой на материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера сообщает CNN в воскресенье, 3 ноября.

Американские СМИ через суд добились публикации Министерством юстиции США материалов расследования возможных связей Трампа с Россией во время выборов 2016 года, которое проводил спецпрокурор Мюллер.

В первой части обнародованных материалов говорится о том, что Трамп во время разговора со своими подчиненными требовал "достать электронные письма", которые, по данным американской разведки, были похищены Россией. Тогда экс-советник Трампа по безопасности Майкл Флинн заявил, что для получения переписки может использовать свои разведывательные источники.

Также материалы дела содержат переписку бывшего советника главы Белого дома Стива Беннона с его зятем Джаредом Кушнером. Одна пока большая часть материалов расследования Мюллера не опубликована и пока редактируется Минюстом.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о ненависти Трампа к Украине. Одной из причин такого отношения к Украине называется убежденность Трампа в том, что Киев помогал демократам во время выборов в США.

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Теги: США, Хиллари Клинтон, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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