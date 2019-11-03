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Манафорт обвинял Украину во вмешательстве в выборы

Комментариев: 1
Пол Манафорт продвигал идею о том, что это Украина якобы вмешивалась в выборы США 2016 года. Расследование показало, что в американские выборы вмешивалась Россия.
Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США
Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Пол Манафорт продвигал идею, что именно Украина вмешивалась в избирательный процесс. Об этом со ссылкой на материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера сообщает Buzzfeed в воскресенье, 3 ноября.

По данным опубликованных материалов расследования, экс-заместитель Манафорта и его бывший деловой партнер Год Гейтс во время допросов рассказал, что Манафорт неоднократно высказывал предположение, что за похищением электронных переписок конкурентки Трампа, демократки Хиллари Клинтон стоит именно Украина, а не Российская Федерация.

Министерство юстиции США по требованию суда начало публиковать материалы расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В обнародованных материалах говорится о том, что Трамп пытался получить доступ к похищенным перепискам своей конкурентки Клинтон.

Ранее СМИ сообщили о ненависти Трампа к Украине. Одной из причин такого отношения к Украине называется убежденность Трампа в том, что Киев помогал демократам во время выборов в США.

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Теги: Украина, США, Украина-США, выборы в США, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    03.11.2019, 11:37
Оценка:  -2
Антибес
Скорее-всего в выборы-2016 в США вмешивались и Россия и Украина.
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