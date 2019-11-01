Контрабандисты вырезают части из "стены Трампа" между США и Мексикой

Злоумышленники использовали электронные пилы, чтобы прорезать отверстия в новых участках стены, которую построил Дональд Трамп.

В течение последних месяцев банды контрабандистов в Мексике смогли прорвать новые участки пограничной стены президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на американских пограничников сообщает The Washington Post в воскресенье, 3 ноября.

Контрабандисты используют электронные пилы, чтобы прорезать стальные и бетонные участки стены, создавая достаточно широкие отверстия для контрабанды людей и наркотиков. Такие пилы могут прорезать блокираторы за считанные минуты.

Инженеры сказали газете, что из-за высоты столбов, которые составляют от 18 до 30 футов, легче оттолкнуть сталь, чтобы перейти на другую сторону.

Трамп сказал, что не слышал сообщений о прорезании пограничной стены, но, добавил он, "вы можете прорваться через что угодно".

"У нас очень мощная стена, но, какой бы мощной она ни была, вы можете прорваться сквозь все, что угодно. Но за нами наблюдает много людей. Резка - это одно, но это легко исправить. Одна из причин, по которой мы сделали это так, как мы это сделали, это очень легко исправить. Вы кладете кусок обратно. Но у нас очень мощная стена. Но вы можете пробить любую стену", - сказал президент журналистам в Белом доме.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Ранее Пентагон выделил 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

ЧП ради стены. Трамп готов на все

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