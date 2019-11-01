Саудовская Аравия разрешила частичную приватизацию Saudi Aramco

Акции самой прибыльной компании в мире впервые выставят на продажу. Компанию национализировали еще в 1970-х годах.

Самая прибыльная компания мира может быть частично приватизирована Getty Images

В Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg в воскресенье, 3 ноября.

Соответствующее решение было принято в пятницу на заседании под председательством саудовского кронпринца. Мухаммед бен Салман счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO.

Bloomberg отмечает, что частичная приватизация Saudi Aramco, считающейся самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Aramco была национализирована.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки.



Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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