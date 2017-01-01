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Францию накрыл шторм Амели

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На юго-западе страны 140 тысяч домохозяйств были лишены электричества, несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, были затоплены или перекрыты упавшими деревьями.
Шторм во Франции
Шторм во Франции
 
Запад Франции в ночь с субботы на воскресенье накрыло штормом Амели, из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены,  сообщает BFMTV.
 
Оранжевый код метеоопасности объявлен в 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними. На юго-востоке страны в двух департаментах ожидаются сильные дожди.
 
На юго-западе страны140 тысяч домохозяйств были лишены электричества.
 
 
С наибольшей силой в воскресенье ветер дует в заливе Аркашон, порывы достигают 163 км/час. Падение веток, кустарников или деревьев сделало некоторые дороги непроходимыми. Местные органы власти рекомендуют гражданам не брать машину и сократить свой проезд до максимума.
 
Несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, были затоплены или перекрыты упавшими деревьями. В Новой Аквитании несколько поездов были отменены или отложены.
 
Напомним, что в Эстонии порядка 60 тысяч домохозяйств оказались без электричества из-за обрушившегося на страну шторма.
 
 
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Теги: Франция, шторм, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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