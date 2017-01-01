Бельгия самая опасная страна ЕС - Евростат

Количество зарегистрированных грабежей в странах Европейского союза за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч.

В Брюсселе много туристов, но хватает и преступников

Статистическое ведомство Евросоюза привело данные по количеству правонарушений в различных европейских странах. Так, количество зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч, свидетельствуют данные Евростата. В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (132) и Португалии (115). В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (По 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9). Напомним, что федеральная полиция Бельгии поддержала дух Хэллоуина и "объявила в розыск" кино-злодеев и персонажей из фильмов ужасов. Портреты разыскиваемых появились в официальном аккаунте Twitter полиции.

Корреспондент