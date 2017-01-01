Во Франции перевернулся автобус, более 30 пострадавших

Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся. Пассажиры, имеющие французское, российское, испанское и ирландское гражданство, были эвакуированы.

Во Франции в ДТП попал автобус компании Flixbus, который выполнял рейс из Парижа в Лондон, сообщает издание Courrier Picard.

Инцидент произошел около 11.50 вблизи муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма.

Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся. Были мобилизованы значительные силы для оказания чрезвычайной помощи.

Пассажиры, имеющие французское, российское, испанское и ирландское гражданство, были эвакуированы. В последнем отчете чрезвычайных служб, опубликованном в 14.00 по местному времени, сообщается о 29 легко раненых, которых направили в больницы Перонна и Мондидье, и о четырех раненых, доставленных в университетскую больницу Амьена в тяжелом состоянии . В момент аварии в автобусе находились 33 человека, включая водителя. Трассу, на которой произошла авария, временно перекрыли.

Напомним, что запад Франции в ночь с субботы на воскресенье накрыло штормом Амели, из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены.