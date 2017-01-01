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Во Франции перевернулся автобус, более 30 пострадавших

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Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся. Пассажиры, имеющие французское, российское, испанское и ирландское гражданство, были эвакуированы.
ДТП во Франции
ДТП во Франции
Courrier Picard
 
Во Франции в ДТП попал автобус компании Flixbus, который выполнял рейс из Парижа в Лондон, сообщает издание Courrier Picard.
 
Инцидент произошел около 11.50 вблизи муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма.
 
Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся. Были мобилизованы значительные силы для оказания чрезвычайной помощи.
 
Пассажиры, имеющие французское, российское, испанское и ирландское гражданство, были эвакуированы.
 
В последнем отчете чрезвычайных служб, опубликованном в 14.00 по местному времени, сообщается о 29 легко раненых, которых направили в больницы Перонна и Мондидье, и о четырех раненых, доставленных в университетскую больницу Амьена в тяжелом состоянии .
 
В момент аварии в автобусе находились 33 человека, включая водителя.
 
Трассу, на которой произошла авария, временно перекрыли.

Напомним, что запад Франции в ночь с субботы на воскресенье накрыло штормом Амели, из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены.

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Теги: ДТП, Франция, автобус
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Источник: korrespondent.net

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